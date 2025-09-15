Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.21
П2
2.69
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Жамнов об игре Порядина: «Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую»

В воскресенье «Спартак» в овертайме проиграл «Торпедо» со счетом 3:4. Это третье поражение команды подряд.

Источник: Спортс"

В четырех матчах сезоне на счету Порядина одна передача.

— С помощью чего можно завести команду?

— Заведем, есть разные варианты. Виновных никто искать не собирается, все виноваты. Будем искать варианты.

— Тодду тяжело адаптироваться к вашим требованиям?

— У нас не такие большие требования, думаю, что стиль игры схож с «Салаватом Юлаевым». Ему нужно больше брать на себя инициативу, сейчас он больше старается подыгрывать.

— Почему у Порядина не складывается игра?

— Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую, — сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.