Жамнов об игре Порядина: «Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую»

В четырех матчах сезоне на счету Порядина одна передача.
— С помощью чего можно завести команду?
— Заведем, есть разные варианты. Виновных никто искать не собирается, все виноваты. Будем искать варианты.
— Тодду тяжело адаптироваться к вашим требованиям?
— У нас не такие большие требования, думаю, что стиль игры схож с «Салаватом Юлаевым». Ему нужно больше брать на себя инициативу, сейчас он больше старается подыгрывать.
— Почему у Порядина не складывается игра?
— Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую, — сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.