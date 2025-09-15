Коростелев о «Спартаке»: «Нам нужно по-мужицки сыграть следующую игру. Не будем списывать поражения на нагрузки, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов»

Коростелев забросил 2 шайбы и отдал передачу.
— Как часто у вас бывали собрания с командой, как случилось сегодня?
— Часто были, наверное, у любого спортсмена они есть. Это спорт, все бывает. Много раз было, так и строится команда.
Нужно сделать выводы, чтобы создать стержень. Нужно выйти и биться в следующий игре, тогда будет видно, чего мы стоим.
— Насколько вашу адаптацию к команде усложняют перестановки?
— Перестановки ничего не усложняют, тренерский штаб пытается собрать новые тройки. Это абсолютно ничего не усложняют.
— Можно связать неудачную серию на старте чемпионата с последствиями предсезонки?
— Нет, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов. Не будем списывать поражения на нагрузки, да и вообще ни на что.
Скажу про стержень, чтобы выстроить команду, нам нужно выйти и по-мужицки сыграть следующую игру, — сказал нападающий «Спартака» Никита Коростелев.