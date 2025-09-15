Ричмонд
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.21
П2
2.69
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Коростелев о «Спартаке»: «Нам нужно по-мужицки сыграть следующую игру. Не будем списывать поражения на нагрузки, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов»

По ходу матча «Спартак» вел со счетом 2:0. Это третье поражение команды подряд.

Источник: Спортс"

Коростелев забросил 2 шайбы и отдал передачу.

— Как часто у вас бывали собрания с командой, как случилось сегодня?

— Часто были, наверное, у любого спортсмена они есть. Это спорт, все бывает. Много раз было, так и строится команда.

Нужно сделать выводы, чтобы создать стержень. Нужно выйти и биться в следующий игре, тогда будет видно, чего мы стоим.

— Насколько вашу адаптацию к команде усложняют перестановки?

— Перестановки ничего не усложняют, тренерский штаб пытается собрать новые тройки. Это абсолютно ничего не усложняют.

— Можно связать неудачную серию на старте чемпионата с последствиями предсезонки?

— Нет, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов. Не будем списывать поражения на нагрузки, да и вообще ни на что.

Скажу про стержень, чтобы выстроить команду, нам нужно выйти и по-мужицки сыграть следующую игру, — сказал нападающий «Спартака» Никита Коростелев.