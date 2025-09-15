Ричмонд
П1
2.35
X
4.21
П2
2.69
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском — с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»

14 сентября команда обыграла «Ладу» со счетом 6:1. В прошлом матче СКА победил «Трактор» (5:2).

Источник: Спортс"

— По первым двум матчам и по Турниру имени Пучкова было много вопросов к результативности СКА. Сейчас два домашних матча — 11 шайб. Что подправили, что изменили? Или просто начало «лететь»?

— Спросил у пары игроков, кто играл в финале Кубка Гагарина 3−4 года назад. Не все помнят — запоминают только чемпионов. Поэтому помнить Турнир Пучкова и результативность там… При всем уважении к турниру, мы его рассматривали как товарищеские матчи.

Сейчас мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском, атака с ходу, пять на пять, пять на четыре — с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей. Это, скорее всего, повлияло на те два матча, в которых мы забили много голов.

Конечно же, тренировочный процесс — мы слегка поменяли направление занятий. Может, это совпадение, но ребята стали больше искать ворота, а не просто играть по периметру и катать шайбу по площадке. Они стали играть активно и доводить дело до бросков.

Голы приносят колоссальную уверенность каждому игроку, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.