Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»

У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны, но ты их не проверить, пока не дашь играть стабильно на хорошем уровне. Рады, что ребята начинают становиться зрелыми игроками. Но это пока только начало, потому что к любому игроку привыкают. Первый успех не гарантирует хорошего будущего. Это требует подготовки, фокуса, концентрации в каждом матче. Соперник будет знать, как они играют.