Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»

Форвард «Торпедо» ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Переломили игру за счет командной работы, веры в себя. Старались не обращать внимания на моменты, которые у нас не получались, и продолжали методично работать, ждали своего шанса. Удачно забили свои моменты. В конце матча сработало большинство.

— Прошлый сезон вы выступали за «Северсталь». Вернулись обратно в Нижний Новгород. Что для вас значит это возвращение?

— Хорошие эмоции. Много друзей здесь. Знакомый город, болельщики. Очень рад, что вернулся. Все положительно. Буду помогать команде, чтобы выигрывали как можно чаще.

— Алексей Геннадьевич Исаков проводит дебютный сезон в КХЛ в качестве главного тренера. Что можете выделить из совместной работы, есть что-то новое в общении, тренировочном процессе?

— Алексей Геннадьевич — хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам и доносит информацию до нас, что надо выполнять на льду. Будем играть за него, поддерживать и чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным. В тактике много нюансов, поэтому быстро не получится объяснить, — сказал Кручинин.