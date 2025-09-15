Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Алексей Марченко про 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Все от нас зависит. “Ак Барс” не очень хорошо играл в своей зоне — начиная с меня, других защитников»

Казанцы пропустили 5 шайб в первой 20-минутке, не забросив ни разу. В итоге магнитогорцы одержали победу со счетом 6:3.

Источник: Спортс"

— Что случилось с командой на старте матча? Подкосил первый пропущенный гол?

— Все от нас зависит. Не очень хорошо играли в своей зоне, начиная с меня, других защитников.

— Что происходило в раздевалке в первом перерыве при счете 0:5?

— Переговорили, что нужно прибавить в мелочах, концентрироваться на моментах, доработать в борьбе. Смогли забить два гола.

— Два домашних поражения со счетом 3:6, что делать?

— Нужно разобрать видео, подготовиться к следующей игре и победить, — сказал капитан «Ак Барса».