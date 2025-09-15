Алексей Марченко про 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Все от нас зависит. “Ак Барс” не очень хорошо играл в своей зоне — начиная с меня, других защитников»

— Что случилось с командой на старте матча? Подкосил первый пропущенный гол?
— Все от нас зависит. Не очень хорошо играли в своей зоне, начиная с меня, других защитников.
— Что происходило в раздевалке в первом перерыве при счете 0:5?
— Переговорили, что нужно прибавить в мелочах, концентрироваться на моментах, доработать в борьбе. Смогли забить два гола.
— Два домашних поражения со счетом 3:6, что делать?
— Нужно разобрать видео, подготовиться к следующей игре и победить, — сказал капитан «Ак Барса».