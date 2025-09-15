Пашков о Кудашове в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»

Вообще сегодня в КХЛ Кудашов — рекордсмен по доверию со стороны клуба. По нынешним меркам пять сезонов в одном клубе — это максимальный кредит доверия. Таким кредитом в своих клубах не мог похвастаться даже Игорь Никитин, что уж говорить о других тренерах. Поэтому ни о какой неуверенности речь не должна идти, — сказал олимпийский чемпион.