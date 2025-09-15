Ричмонд
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
П1
2.20
X
4.06
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
П1
2.10
X
4.28
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Пашков о Кудашове в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»

Московское «Динамо» под руководством тренера проиграло 3 матча из четырех на старте нового сезона FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Многие эксперты отмечают именно игровые проблемы «Динамо». А вы?

— Можно долго копаться в проблемах — любой команды. Одни могут отметить ее средний возраст, она отнюдь не молодая. Другие — психологическую усталость от средних результатов, которые «Динамо» показывает все последние годы. Третьи — избыточную роль группы легионеров, которая к тому же разрослась.

Но я бы не сказал, что «Динамо» здесь уникально. Те или иные проблемы есть в каждой команде КХЛ.

— Много критики в адрес главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, не потерял ли он уверенность?

— После десяти дней чемпионата рано делать какие-то выводы. Кудашов работает в «Динамо» уже пятый сезон, накоплен большой опыт. С таким опытом нельзя потерять уверенность.

Вообще сегодня в КХЛ Кудашов — рекордсмен по доверию со стороны клуба. По нынешним меркам пять сезонов в одном клубе — это максимальный кредит доверия. Таким кредитом в своих клубах не мог похвастаться даже Игорь Никитин, что уж говорить о других тренерах. Поэтому ни о какой неуверенности речь не должна идти, — сказал олимпийский чемпион.