Ларионов о правильной игре СКА: «Быстрые ноги не справятся без быстрой мысли. Когда это совпадает, получается хоккей, в который приятно играть. Хотим, чтобы этого было больше»

Главный тренер СКА ответил на вопрос о высоком темпе игры команды после победы над «Ладой» (6:1) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Вы отметили высокий темп, и что невозможно поддерживать его всю игру. Если команда будет каждый матч проводить в таком ритме, нет ли риска провалиться в функциональную яму к середине сезона?

— Высокий темп поддерживается несколькими факторами: хорошей подготовкой и хорошим отдыхом, хорошими тренировками.

А также правильной игрой — ведь быстрые ноги не справятся без быстрой мысли. Когда шайба и мысль двигаются быстро, ноги начинают совпадать с мыслью, получается хоккей, в который приятно играть, приятно смотреть, и которому сложно противостоять.

Мы хотим, чтобы этого было больше. Для этого нужны мастера высочайшего уровня, ведь хоккей — это игра даже не секунд, а долей секунд.

Все команды сейчас грамотно играют в обороне, умеют перестраиваться, нужно уметь этому противостоять. Мы будем идти к этому пошагово. Ребята это почувствовали, начинают понимать, и от этого происходят те хорошие перемены, которые вы замечаете, — сказал Ларионов.