«Рейнджерс» будут претендовать на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)

28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.
«Слышал, что “Рейнджерс” будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.
У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из «Рейнджерс» — Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым.
Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть «Миннесоту», — сказал журналист The Athletic, специализирующийся на освещении клуба из Нью-Йорка.