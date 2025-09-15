Ричмонд
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

«Рейнджерс» будут претендовать на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)

Ранее сообщалось, что форвард отклонил предложение «Миннесоты» на 128 миллионов долларов за 8 лет (кэпхит — 16 млн долларов).

28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

«Слышал, что “Рейнджерс” будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.

У Капризова и Артемия Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из «Рейнджерс» — Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым.

Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть «Миннесоту», — сказал журналист The Athletic, специализирующийся на освещении клуба из Нью-Йорка.