Яковлев об «Ак Барсе» после 6:3: «Классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Будут, как всегда, претендовать на Кубок Гагарина»

— Тебя «Ак Барс», пропускающий дома по шесть шайб в последних матчах, удивляет?
— Я думаю, что они разберутся, это хорошая команда. У нас получилось, все залетело. Не могу сказать, как было в прошлых играх здесь.
У нас было тоже много моментов, раньше была слабая реализация, но вот все получилось и все забили.
Здесь классная команда, отличный тренер. Я думаю, они разберутся и игру наладят. Подбор игроков хороший. Думаю, «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок [Гагарина], — сказал Яковлев.