Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Яковлев об «Ак Барсе» после 6:3: «Классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Будут, как всегда, претендовать на Кубок Гагарина»

«Металлург» с 33-летним защитником в составе обыграл казанцев в гостях (6:3) в матче FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Тебя «Ак Барс», пропускающий дома по шесть шайб в последних матчах, удивляет?

— Я думаю, что они разберутся, это хорошая команда. У нас получилось, все залетело. Не могу сказать, как было в прошлых играх здесь.

У нас было тоже много моментов, раньше была слабая реализация, но вот все получилось и все забили.

Здесь классная команда, отличный тренер. Я думаю, они разберутся и игру наладят. Подбор игроков хороший. Думаю, «Ак Барс» будет, как всегда, претендентом на Кубок [Гагарина], — сказал Яковлев.