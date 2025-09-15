Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Карпухин после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что “Ак Барсу” не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»

— «Ак Барс» пропустил по шесть шайб в двух матчах. Может быть, команда под нагрузками? Какие причины могут быть кроме игровых?

Источник: Спортс"

— Не знаю про нагрузку, я к команде поздно присоединился. На тренировках команда в хорошем физическом состоянии. Сложно сказать. Как тренер сказал — потеря концентрации. Такие ошибки, полумоменты и гол.

Это, скажем так, не вытекает из игры как будто. Где-то отскок не подчистили, где-то добивание пропустили. Это микромоменты: потеряли концентрацию на полсекунды — и нам забивают гол. Потом сложно вернуться в игру. Находим силы, но не получается дожать до конца.

— Не хватает духовитых людей в команде? Таких как ты, например.

— Я бы так не сказал. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом. Меньше слов, больше дела, — сказал защитник казанцев после поражения от «Металлурга» (3:6) в матче FONBET КХЛ.