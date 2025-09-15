Карпухин после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что “Ак Барсу” не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»

— Не знаю про нагрузку, я к команде поздно присоединился. На тренировках команда в хорошем физическом состоянии. Сложно сказать. Как тренер сказал — потеря концентрации. Такие ошибки, полумоменты и гол.
Это, скажем так, не вытекает из игры как будто. Где-то отскок не подчистили, где-то добивание пропустили. Это микромоменты: потеряли концентрацию на полсекунды — и нам забивают гол. Потом сложно вернуться в игру. Находим силы, но не получается дожать до конца.
— Не хватает духовитых людей в команде? Таких как ты, например.
— Я бы так не сказал. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом. Меньше слов, больше дела, — сказал защитник казанцев после поражения от «Металлурга» (3:6) в матче FONBET КХЛ.