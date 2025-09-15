Ричмонд
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

«Торонто» хочет продлить Столарца. Вратарь с кэпхитом 2,5 млн долларов может выйти на рынок в 2026 году (Кевин Уикс)

«Как мне сообщили, обе стороны готовы приложить все усилия, чтобы Столарц остался в “Торонто”. За последние два сезона он входит в топ-5 лучших вратарей НХЛ по нескольким показателям», — сообщил инсайдер Кевин Уикс.

«Как мне сообщили, обе стороны готовы приложить все усилия, чтобы Столарц остался в “Торонто”. За последние два сезона он входит в топ-5 лучших вратарей НХЛ по нескольким показателям», — сообщил инсайдер Кевин Уикс.

31-летний американец может стать неограниченно свободным агентом в июле 2026 года. Его кэпхит по текущему контракту — 2,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Столарц провел 34 матча за «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 21 победу при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14.

Плей-офф он начал в статусе основного вратаря команды (7 игр, 4 победы, 90,1%, 2,19), но затем получил травму в первом матче серии второго раунда с «Флоридой» после столкновения с форвардом «Пантерс» Сэмом Беннеттом.