Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.28
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Ларионов о Плешкове: «Пока не будем говорить, кто в СКА первый номер, кто второй. Это не спринт, а марафон. Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему»

— Артемий Плешков сыграл второй хороший матч. Можно ли говорить, что он постепенно становится первым номером?

Источник: Спортс"

— Это не спринт, а марафон. По двум-трем матчам трудно давать оценку. Давайте зайдем глубже в сезон, 10−15 матчей, может, и 20, чтобы понимать роль, которая отводится главному вратарю.

Пока это только начало. Не будем говорить, кто первый, кто второй. Мы хотим, чтобы все игроки были в обойме и вносили свою лепту.

Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему. Большая заслуга, что он держит удар и подтаскивает, чтобы команда могла забивать, — сказал главный тренер СКА после победы над «Ладой» (6:1) в FONBET КХЛ.