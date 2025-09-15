Ларионов о Плешкове: «Пока не будем говорить, кто в СКА первый номер, кто второй. Это не спринт, а марафон. Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему»

— Это не спринт, а марафон. По двум-трем матчам трудно давать оценку. Давайте зайдем глубже в сезон, 10−15 матчей, может, и 20, чтобы понимать роль, которая отводится главному вратарю.
Пока это только начало. Не будем говорить, кто первый, кто второй. Мы хотим, чтобы все игроки были в обойме и вносили свою лепту.
Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему. Большая заслуга, что он держит удар и подтаскивает, чтобы команда могла забивать, — сказал главный тренер СКА после победы над «Ладой» (6:1) в FONBET КХЛ.