Пашков о неудачах «Динамо» на старте: «Остается верить, что расчет летних нагрузок сработает. В подготовке идет поиск — и он всегда сопровождается риском»

— Понятно, что четыре матча — это еще не весь чемпионат, поэтому оценки могут быть только предварительными. Но промежуточный результат не впечатляет, его по меркам «Динамо» в общем-то нет. С другой стороны такому старту можно найти объяснение.
— Какое?
— Последние два сезона «Динамо» тяжело входит в чемпионат. Со стороны тренерского штаба говорилось о том, что предсезонная подготовка планируется так, чтобы первые недели чемпионата ушли на набор хода.
В принципе год назад так и произошло — «Динамо» удавалось прибавлять по ходу чемпионата, неплохой была форма и в плей-офф — до полуфинала с «Трактором».
Нам, ветеранам «Динамо», остается верить, что такой же расчет летних нагрузок был и на этот сезон — и он сработает.
— Нет ли здесь риска? И почему в подготовке идут шараханья из крайности в крайность, ведь два с лишним года назад «Динамо», наоборот, всю осень шло лидером чемпионата?
— Все верно, именно после того сезона, когда «Динамо» не хватило на весну, в подготовку и были внесены изменения. Идет поиск — и он всегда сопровождается риском. Посмотрим, — сказал олимпийский чемпион.