Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.11
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Пашков о неудачах «Динамо» на старте: «Остается верить, что расчет летних нагрузок сработает. В подготовке идет поиск — и он всегда сопровождается риском»

— Как оцените старт родного клуба (3 поражения в 4 играх — Спортс)?

Источник: Спортс"

— Понятно, что четыре матча — это еще не весь чемпионат, поэтому оценки могут быть только предварительными. Но промежуточный результат не впечатляет, его по меркам «Динамо» в общем-то нет. С другой стороны такому старту можно найти объяснение.

— Какое?

— Последние два сезона «Динамо» тяжело входит в чемпионат. Со стороны тренерского штаба говорилось о том, что предсезонная подготовка планируется так, чтобы первые недели чемпионата ушли на набор хода.

В принципе год назад так и произошло — «Динамо» удавалось прибавлять по ходу чемпионата, неплохой была форма и в плей-офф — до полуфинала с «Трактором».

Нам, ветеранам «Динамо», остается верить, что такой же расчет летних нагрузок был и на этот сезон — и он сработает.

— Нет ли здесь риска? И почему в подготовке идут шараханья из крайности в крайность, ведь два с лишним года назад «Динамо», наоборот, всю осень шло лидером чемпионата?

— Все верно, именно после того сезона, когда «Динамо» не хватило на весну, в подготовку и были внесены изменения. Идет поиск — и он всегда сопровождается риском. Посмотрим, — сказал олимпийский чемпион.