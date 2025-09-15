Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.21
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.11
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
4.12
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»

— Выдалось безумное межсезонье, по ходу которого контракты переподписывались, расторгались. В декабре 2024 года вы тоже пошли на понижение зарплаты в «Авангарде».

Источник: Спортс"

Многие ваши коллеги говорят, что хоккеисты в связи с этим не защищены, у вас какая позиция?

— Это выбор игрока. Либо он идет на понижение, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги.

Я принял тогда такое решение, потому что видел потенциал команды, тренеры видели меня в составе.

Что было потом, после сезона, останется между мной и клубом, — сказал защитник «Адмирала».

Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте — толку мало. Правильнее всего — сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть — выплачивай как в НХЛ».