Дишковский о словах Ларионова, сравнившего его звено с «Грайнд-Лайн» из «Детройта»: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой. Мы просто стараемся, а там будет видно»

22-летний форвард СКА сделал дубль в матче с «Ладой» (6:1) в FONBET КХЛ.

— Матч сложился для нас удачно. Хоть счет и 6:1, в третьем периоде соперник создал нам определенные трудности, мы немного выпали из игры. Хорошо, что потом удалось вернуться в игровой ритм и довести матч до победы.

— В прошлом матче у вас был ассистентский хет-трик, сегодня дубль. Какие эмоции?

— Эмоции положительные, конечно. Не могу сказать, что полностью доволен игрой. Рад, что удалось забить, и рад, что просто выиграли.

— Не испытываете дискомфорта от повышенного внимания к своей персоне после столь удачного старта сезона?

— Не ощущаю повышенного внимания. Я ничего не читаю, стараюсь абстрагироваться, поэтому не чувствую ничего особенного, просто выхожу и играю.

— Говоря о результатах, невозможно не отметить ваше молодое трио: Дишковский — Короткий — Поляков. Как охарактеризуете этот феномен?

— Игорь Николаевич Ларионов предоставил нам игровое время, и мы пока оправдываем его доверие. Хочется, чтобы и дальше у нас все получалось.

— Игорь Николаевич на прошлой пресс-конференции упомянул возможность создания тройки нападения, подобной знаменитой «Grind Line» из «Детройта». Слышали ли вы об этом и как реагируете на подобные сравнения?

— Нас очень рано сравнивать с той тройкой из «Детройта». Там даже говорить нечего, все и так знают об их достижениях. Поэтому мы просто стараемся, играем, а там будет видно, что получится, — сказал Дишковский.

Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В “Детройте” была “Грайнд-Лайн”, перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными».