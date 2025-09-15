Бландиси о лучших хоккеистах России: «Малкин всегда заставляет смеяться и сплочает команду. Еще нравится Овечкин — один из лучших бомбардиров в мире»

«Я немного играл с Малкиным в “Питтсбурге”, он очень веселый, один из самых забавных парней в команде. Он всегда заставляет ребят смеяться, сплочает команду и любит подключаться к колонке в раздевалке. Мне это в нем нравится.
Еще мне нравится Овечкин. Один из лучших бомбардиров в мире. Есть много великолепных российских игроков, и просто здорово быть частью этого", — сказал форвард СКА Джозеф Бландиси.
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: “Начинай быть русским”. Можно говорить сколько угодно, но без жестов».