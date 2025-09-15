Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.20
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Бландиси о лучших хоккеистах России: «Малкин всегда заставляет смеяться и сплочает команду. Еще нравится Овечкин — один из лучших бомбардиров в мире»

«Я немного играл с Малкиным в “Питтсбурге”, он очень веселый, один из самых забавных парней в команде. Он всегда заставляет ребят смеяться, сплочает команду и любит подключаться к колонке в раздевалке.

«Я немного играл с Малкиным в “Питтсбурге”, он очень веселый, один из самых забавных парней в команде. Он всегда заставляет ребят смеяться, сплочает команду и любит подключаться к колонке в раздевалке. Мне это в нем нравится.

Еще мне нравится Овечкин. Один из лучших бомбардиров в мире. Есть много великолепных российских игроков, и просто здорово быть частью этого", — сказал форвард СКА Джозеф Бландиси.

Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: “Начинай быть русским”. Можно говорить сколько угодно, но без жестов».