Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.20
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.80
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2», сказал режиссер: «Легендарный хоккеист и мировая звезда также будет помогать в его продвижении»

Об этом сообщил режиссер-постановщик Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Министерстве культуры РФ.

Источник: Спортс"

«Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении», — сказал Булатов.

Он также рассказал, что в новой истории хоккейные папы примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего».

«Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками — как в жизни, так и на льду», — добавил режиссер.

Первый фильм вышел в 2023 году. В нем, среди прочих, снялись Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков и Полина Гагарина.

Депутат Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше