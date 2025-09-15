Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2», сказал режиссер: «Легендарный хоккеист и мировая звезда также будет помогать в его продвижении»

«Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении», — сказал Булатов.
Он также рассказал, что в новой истории хоккейные папы примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего».
«Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и в свою команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками — как в жизни, так и на льду», — добавил режиссер.
Первый фильм вышел в 2023 году. В нем, среди прочих, снялись Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков и Полина Гагарина.
Депутат Журова о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей на рекламе: «Если футболисты могут зарабатывать много, почему Александр не может? Он спортсмен номер один в России».