Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»

Он парень быстрый и активный. Но надо менять свою голову под КХЛ, не возиться с шайбой, не передерживать ее. С опытом к нему все придет. А он уже на чемпионате мира выступал, там не дети играют, — сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.