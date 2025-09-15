Кравец о 5:2 с «Динамо»: «Ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! В 3-м периоде соперник психанул, но мы его наказали»

Мы пропустили нехороший первый гол, но потом ход матча перевернулся. Мы стали играть увереннее, закрывали соперника. Бросали по воротам. А второй период в плане энергии вообще получился замечательным. Игроки поверили, что ничего страшного в этом «Динамо» нет!
Мы зарабатывали большинство, ребята лезли на ворота, не стеснялись идти в стыки. Мы показывали свой лучший хоккей! Были и мастерство, и желание, и работа. Это очень важно. Как и вратарь, который держит счет. Пропусти там-сям, и все. Но вратарь нас держал.
Радует, что мы в большинстве забили три красивых гола. Когда ребята нас слушают и выполняют, то мы добиваемся результата.
В третьем периоде соперник, можно сказать, психанул. Но мы его наказали. Все наши ребята показали себя с лучшей стороны. Мы одержали важную командную победу. Мы хорошо отыграли всю серию, теперь едем на выезд. Благодарю болельщиков за поддержку.
— Как важно психологически забивать в большинстве?
— Это дает уверенность ребятам. Но для этого существует тренерский штаб, который показывает видео и говорит, что делать.
— «Динамо» в первой половине матча неплохо держало оборону. Как удалось ее взломать?
— Когда мы смотрели видео их матча, то казалось, такое «Динамо» не остановить. Даже хотя они проиграли. Страшновато было всем! Поэтому мы хотели не удаляться. В меньшинстве против такой команды играть очень трудно. Нельзя было им давать дополнительные моменты.
Основное, что я говорю — нужен контроль шайбы. Мы должны с ней играть. И у нас сегодня это получилось. Короткие передачи, открывания друг под друга. Все помогали, играли коллективно.
— Отсутствовал Томпсон, он не поедет на выезд?
— Да.
— Его заменит Волков на этой позиции?
— Он его явно не заменит. Но это была его первая игра. Были и хорошие моменты, и что нам не понравилось. У него пока недостаточно опыта в КХЛ.
Он парень быстрый и активный. Но надо менять свою голову под КХЛ, не возиться с шайбой, не передерживать ее. С опытом к нему все придет. А он уже на чемпионате мира выступал, там не дети играют, — сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец.