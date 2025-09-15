Ги Буше об игре «Авангарда»: «Пересечение синих линий — пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать»

— Игра в 11 нападающих могла помешать удержать победный счет в концовке?
— Могло такое быть, но это не наш случай. Нужна зрелость, чтобы понимать, когда стоит разыгрывать шайбу. Чем дальше сезон, тем лучше это получается.
В прошлом году у меня ушло два-три месяца, чтобы научить команду пересекать синюю линию. Новый сезон — все с чистого листа. Мы уставали, но не потому что нас было 11 нападающих, а потому что нам приходилось возвращаться в зону атаки.
Пересечение синих линий — пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.