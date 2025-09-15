Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16.09
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.39
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Ги Буше об игре «Авангарда»: «Пересечение синих линий — пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать»

Сегодня клуб обыграл минское «Динамо» по буллитам со счетом 5:4. «Авангард» заявил на этот матч 11 номинальных нападающих.

Источник: Спортс"

— Игра в 11 нападающих могла помешать удержать победный счет в концовке?

— Могло такое быть, но это не наш случай. Нужна зрелость, чтобы понимать, когда стоит разыгрывать шайбу. Чем дальше сезон, тем лучше это получается.

В прошлом году у меня ушло два-три месяца, чтобы научить команду пересекать синюю линию. Новый сезон — все с чистого листа. Мы уставали, но не потому что нас было 11 нападающих, а потому что нам приходилось возвращаться в зону атаки.

Пересечение синих линий — пока самая большая проблема для нас, над которой предстоит работать, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.