Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков — показатель»

Что касается самой игры, первые пять минут были медленными в нашем исполнении, тяжело выходить из-под прессинга. Но капитан завел команду силовыми приемами, и Вовка Галкин помогал нам в моменты, когда мы не справлялись с прессингом соперника.
Основной момент сегодня — реализация большинства, спецбригады здорово сработали, забили два гола. Игра поменялась, начали действовать более раскрепощенно.
Во втором и третьем периоде заработали много ненужных удалений, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков — показатель. Рады победе, но невынужденные удаления ломают рисунок игры«, — сказал главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин.