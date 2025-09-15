Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16.09
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.39
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
5
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2

Заварухин о 4:2 с «Салаватом»: «Рады победе. Заработали много ненужных удалений во 2-м и 3-м периоде, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков — показатель»

"Рады победе. Вспомнили родную обстановку, прекрасный стадион и болельщики, ради которых мы играли.

Источник: Спортс"

Что касается самой игры, первые пять минут были медленными в нашем исполнении, тяжело выходить из-под прессинга. Но капитан завел команду силовыми приемами, и Вовка Галкин помогал нам в моменты, когда мы не справлялись с прессингом соперника.

Основной момент сегодня — реализация большинства, спецбригады здорово сработали, забили два гола. Игра поменялась, начали действовать более раскрепощенно.

Во втором и третьем периоде заработали много ненужных удалений, отдали инициативу, но 27 заблокированных бросков — показатель. Рады победе, но невынужденные удаления ломают рисунок игры«, — сказал главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин.