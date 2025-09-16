Комаров о драке с Трямкиным: «Чем больше шкаф, тем громче падает. Если надо заступиться за партнера, я всегда готов»

«Салават Юлаев» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.
— Второй матч «Автомобилист» сильнее. Что не так?
— Надо выполнять тренерское задание и меньше удаляться. Плюс забивать моменты «5 на 5» и реализовывать большинство.
— Во втором периоде играли вторым номером, почему?
— Соперник пользовался нашими ошибками. Нам было необходимо использовать глубину в атаке, быть ответственнее в каждой смене и внимательнее на синей линии.
— Сегодня у вас состоялась драка с Никитой Трямкиным. Были ли сомнения перед стычкой, все-таки защитник «Автомобилиста» крупный игрок…
— Чем больше шкаф, тем громче падает. Так что если надо заступиться за партнера, то я всегда готов, — сказал защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров.
