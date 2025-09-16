Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, — стало больше мини-игр»

— Не скажу, что мы неудачно начали. По результатам — да, не совсем то, что хотелось бы. Сейчас притираемся друг к другу, больше, наверное, уже понимаем друг друга и какие-то уже тройки, сочетания остаются, поэтому ребятам проще друг с другом играть. За счет этого и комфорт игры приходит, и победы тоже.