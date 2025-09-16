Ричмонд
Сапего о работе с Ларионовым: «Все в восторге от тренировочного процесса. Много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, — стало больше мини-игр»

— После двух поражений на старте сезона СКА одержал две победы. Какие выводы удалось сделать после неудач в начале? Что улучшили?

Источник: Спортс"

— Не скажу, что мы неудачно начали. По результатам — да, не совсем то, что хотелось бы. Сейчас притираемся друг к другу, больше, наверное, уже понимаем друг друга и какие-то уже тройки, сочетания остаются, поэтому ребятам проще друг с другом играть. За счет этого и комфорт игры приходит, и победы тоже.

— Как тебе работается под руководством Игоря Николаевича Ларионова? Есть ли какие-то новшества для тебя в тренировочном и игровом процессе?

— Прекрасно работается. Все ребята в восторге от тренировочного процесса. В целом, много чего поменялось, но всех секретов раскрывать не будем. Из того, что выделю, — стало больше мини-игр на тренировочном процессе.

— Появилось ли что-то, чего не было при Романе Ротенберге?

— Ну вот эти мини-игры на тренировочном процессе. Их сейчас много, и за счет этого мы становимся лучше. Вот этот компонент появился и сейчас присутствует постоянно.

— Не так давно бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг признался, что он «на связи со всеми ребятами из СКА, которые уехали в НХЛ». А что же с теми, кто остался здесь? Конкретно с тобой он как-то поддерживает связь?

— Нет. Вообще никак, — сказал защитник СКА Сергей Сапего.