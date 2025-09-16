Ричмонд
Ги Буше: «Пономарев — молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше. Надеюсь, мы увидим его уже в следующем матче»

В понедельник «Авангард» обыграл минское «Динамо» (5:4 Б). Пономарев не принимал участия в игре.

Источник: Спортс"

В следующем матче, 17 сентября, «Авангард» примет «Салават Юлаев».

— Нет ли опции вернуть кого-то из команды ВХЛ в расположение «Авангарда» или планируете продолжать играть в усеченном составе?

— Сейчас команда ВХЛ на выезде, в ином случае, возможно, мы кого‑нибудь привлекли. Все прекрасно понимают, что нам не хватает глубины.

Центральная ось нуждается в усилении. Сейчас еще и Пономарев выбывает, это настоящая катастрофа. Сегодня все, кто выходил в центре, выкладывались по полной. Здорово, что мы взяли два очка, но этот вопрос необходимо усиливать.

— Когда стоит ждать возвращения Пономарева?

— Надеюсь, что в следующем матче мы увидим Пономарева. Он играет в неравных составах. Его звено с Рашевским классно смотрелось. Надеюсь, что мы увидим его уже в следующем матче.

Пономарев — молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.