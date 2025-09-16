Ричмонд
Кросби о контракте Малкина: «Мы это не обсуждали. На этом этапе на решение влияет много факторов. Как товарищ по команде и друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его»

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Спортс"

— У Евгения Малкина последний год контракта. Чем бы вы могли поделиться касательно его будущего?

— Это не то, что мы обсуждали. Я не видел его все лето, приятно немного пообщаться. Мы не обсуждали контракт.

Решение по его последнему контракту было принято в последнюю минуту. Мы не особо много говорили об этом в том году. Так же было и с Тэнгером (Крисом Летангом), когда он был в такой же ситуации.

Когда ты на этом этапе, на твое решение влияет очень много факторов. Я думаю, как товарищ по команде, как друг, ты просто рядом, чтобы поддержать его. Ты как бы даешь событиям развиваться и смотришь, что из этого выйдет. Но мы это не обсуждали, — сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.