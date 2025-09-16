Яруллин заработает 104 млн рублей в «Ак Барсе» за 3 года. Зарплата защитника снизится с 55 до 24 млн в этом сезоне по новому соглашению («СЭ»)

Как информирует «Спорт-Экспресс», в текущем сезоне зарплата игрока составит 24 млн рублей, в двух последующих — по 40.
По прошлому соглашению, которое было рассчитано до конца сезона-2026/27, зарплата Яруллина составляла 55 млн рублей в год.
В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».
Всего Яруллин провел 472 матча и набрал 134 (33+101) очка при показателе полезности «+60» за 11 сезонов в составе «Ак Барса».
Сообщалось, что казанский клуб заключил новое соглашение с Яруллиным с понижением зарплаты, чтобы подписать Владимира Алистрова.