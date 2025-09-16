Ричмонд
17.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Яруллин заработает 104 млн рублей в «Ак Барсе» за 3 года. Зарплата защитника снизится с 55 до 24 млн в этом сезоне по новому соглашению («СЭ»)

Сегодня стало известно, что казанский клуб переподписал контракт с защитником до 31 мая 2028 года.

Источник: Спортс"

Как информирует «Спорт-Экспресс», в текущем сезоне зарплата игрока составит 24 млн рублей, в двух последующих — по 40.

По прошлому соглашению, которое было рассчитано до конца сезона-2026/27, зарплата Яруллина составляла 55 млн рублей в год.

В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».

Всего Яруллин провел 472 матча и набрал 134 (33+101) очка при показателе полезности «+60» за 11 сезонов в составе «Ак Барса».

Сообщалось, что казанский клуб заключил новое соглашение с Яруллиным с понижением зарплаты, чтобы подписать Владимира Алистрова.