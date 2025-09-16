Колосов начнет сезон в АХЛ, сообщил Бриэр: «Он третий вратарь “Филадельфии”, Бьярнасон — 4-й. Алексей еще молод, важно, чтобы он обрел уверенность, которую демонстрировал в КХЛ»

Важно и то, чтобы Колосов играл как можно больше в этом году. Он еще молод, теперь у него открывается возможность брать на себя больше матчей и начинать, скорее всего, в АХЛ. Нужно, чтобы он нашел свою игру и уверенность, дерзость, которую мы видели у него в предыдущие сезоны в КХЛ«, — сказал генеральный менеджер “Филадельфии” Даниэль Бриэр.