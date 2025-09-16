Ричмонд
Колосов начнет сезон в АХЛ, сообщил Бриэр: «Он третий вратарь “Филадельфии”, Бьярнасон — 4-й. Алексей еще молод, важно, чтобы он обрел уверенность, которую демонстрировал в КХЛ»

Напомним, ранее «Флайерс» обменяли вратаря Ивана Федотова в «Коламбус» на выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2026.

Источник: Спортс"

"Это решение дало нам больше пространства по потолку зарплат, мы были близки к лимиту. Теперь у нас есть возможность держать в составе 23 игрока, если захотим.

Плюс Карсон Бьярнасон выходит на профессиональный уровень, и мы хотим развивать его, а наличие двух вратарей впереди него просто лишало бы его игрового времени. Теперь путь расчистился: Колосов — очевидный номер три, Бьярнасон — номер четыре, и он будет получать матчи. Надеюсь, он будет прогрессировать и зарабатывать больше стартов по ходу сезона.

Важно и то, чтобы Колосов играл как можно больше в этом году. Он еще молод, теперь у него открывается возможность брать на себя больше матчей и начинать, скорее всего, в АХЛ. Нужно, чтобы он нашел свою игру и уверенность, дерзость, которую мы видели у него в предыдущие сезоны в КХЛ«, — сказал генеральный менеджер “Филадельфии” Даниэль Бриэр.