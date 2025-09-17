Сперджен и Фолиньо о переговорах Капризова и «Миннесоты»: «Он главный игрок франшизы, таких нельзя отпускать. Для соглашения нужно время, это не проблема для нас»

"Он — главный игрок франшизы. Настолько особенные хоккеисты — это те, кого нельзя отпускать. Понятно, что переговоры займут время. Посмотрите на других суперзвезд лиги — везде это процесс, где стороны идут навстречу друг другу.
Мы уверены, что он останется. Кирилл думает о следующем матче и о том, как мы можем выигрывать как команда«, — сказал ассистент капитана “Уайлд” Маркус Фолиньо.
Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен подчеркнул, что команда не позволит переговорам повлиять на атмосферу, даже если они затянутся.
«Это бизнес. Всем игрокам в карьере приходится проходить через такое. Для нас это не проблема. Мы, конечно, хотим, чтобы Кирилл был здесь столько, сколько захочет», — сказал Джаред Сперджен.
Пишут, что Капризов хочет зарплату $18−19 млн. Так, а что происходит?