Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Сперджен и Фолиньо о переговорах Капризова и «Миннесоты»: «Он главный игрок франшизы, таких нельзя отпускать. Для соглашения нужно время, это не проблема для нас»

Сообщалось, что российский форвард «Миннесоты» отказался от 128 млн долларов по новому 8-летнему контракту.

Источник: Спортс"

"Он — главный игрок франшизы. Настолько особенные хоккеисты — это те, кого нельзя отпускать. Понятно, что переговоры займут время. Посмотрите на других суперзвезд лиги — везде это процесс, где стороны идут навстречу друг другу.

Мы уверены, что он останется. Кирилл думает о следующем матче и о том, как мы можем выигрывать как команда«, — сказал ассистент капитана “Уайлд” Маркус Фолиньо.

Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен подчеркнул, что команда не позволит переговорам повлиять на атмосферу, даже если они затянутся.

«Это бизнес. Всем игрокам в карьере приходится проходить через такое. Для нас это не проблема. Мы, конечно, хотим, чтобы Кирилл был здесь столько, сколько захочет», — сказал Джаред Сперджен.

Пишут, что Капризов хочет зарплату $18−19 млн. Так, а что происходит?