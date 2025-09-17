Разин о 5:2: «Металлургу» пришлось тяжело первые 10 минут. Выдержали натиск «Северстали», это быстрая команда. Сыграли солидно, не запаниковали, провели идеальный 2-й период"

— У «Северстали» быстрая команда. Пришлось тяжело первые десять минут — много оборонялись. Выдержали этот натиск. Потом выровняли игру. Хороший, можно сказать, идеальный второй период провели. Опять сработало большинство.
Жалко, что получилось такое начало третьего периода. Но опять же — считаю, что сегодня солидно сыграли, не запаниковали. Давали мало шансов сопернику, хотя были моменты. Пятый гол вовремя пришел, поэтому нас с победой.
— Так получается, что вы забиваете больше в гостях, чем дома. С чем это связано?
— Можно только предположить, что гостевые команды, которые приезжают к нам, играют очень самоотверженно. Взять последнюю игру с «Динамо», которую мы провели. 27 блокированных бросков — против такой вязкой обороны всегда тяжело играть. Поэтому и голы так тяжело даются.
— Егор Яковлев сегодня не попал в состав. Дали отдохнуть?
— Да, скажем так: сегодня играли более быстрыми хоккеистами, — сказал главный тренер «Металлурга».