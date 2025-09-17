Ричмонд
12:15
Амур
:
Сибирь
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Разин о 5:2: «Металлургу» пришлось тяжело первые 10 минут. Выдержали натиск «Северстали», это быстрая команда. Сыграли солидно, не запаниковали, провели идеальный 2-й период"

Магнитогорский клуб выиграл выездной матч FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Источник: Спортс"

— У «Северстали» быстрая команда. Пришлось тяжело первые десять минут — много оборонялись. Выдержали этот натиск. Потом выровняли игру. Хороший, можно сказать, идеальный второй период провели. Опять сработало большинство.

Жалко, что получилось такое начало третьего периода. Но опять же — считаю, что сегодня солидно сыграли, не запаниковали. Давали мало шансов сопернику, хотя были моменты. Пятый гол вовремя пришел, поэтому нас с победой.

— Так получается, что вы забиваете больше в гостях, чем дома. С чем это связано?

— Можно только предположить, что гостевые команды, которые приезжают к нам, играют очень самоотверженно. Взять последнюю игру с «Динамо», которую мы провели. 27 блокированных бросков — против такой вязкой обороны всегда тяжело играть. Поэтому и голы так тяжело даются.

— Егор Яковлев сегодня не попал в состав. Дали отдохнуть?

— Да, скажем так: сегодня играли более быстрыми хоккеистами, — сказал главный тренер «Металлурга».