Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Третьяк о лимите: «Позиция ФХР — три легионера на клуб, мы за своих хоккеистов. Средние игроки пусть выступают в Америке или Канаде»

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле».

Источник: Спортс"

— Министр спорта Михаил Дегтярев обсуждает, как в футболе ужесточить лимит на легионеров. Как вы относитесь к иностранцам в хоккее?

— У нас однозначная позиция — Федерация хоккея России всегда была за своих хоккеистов. Мы всегда привержены тому, что три легионера на клуб КХЛ — этого достаточно. А средних хоккеистов нам не надо. Нам нужно своих наигрывать.

Это мое мнение, и я от него не ухожу. Уже много лет вы его знаете. Мы всегда за то, чтобы были три легионера. А средние хоккеисты пусть выступают в Америке или в Канаде. А нам нужны свои игроки — молодые хоккеисты, и они есть. Надо им дать возможность. И может быть, не сегодня, но через год они встанут в ряд с хорошими игроками.

При сегодняшней ситуации достаточно трех легионеров. Да, если бы к нам ехали европейцы: финны, шведы, чехи, чемпионы мира, показывающие класс, чтобы они выступали в первом звене, и с них брали бы пример — это может быть. Но когда нет таких звезд, надо делать больше акцент на своих игроков, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.