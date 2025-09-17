Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.61
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2

Крикунов про 0:3 с «Торпедо»: «Сочи» нанес 37 бросков — где-то должны были пробить, но не хватило спортивной злости"

"Начали бодро: 16 на 3 по броскам в первом периоде, но не было, видимо, концентрации. 37 бросков в итоге нанесли — вроде где-то должны были пробить, но не хватило злости, чисто спортивной.

Источник: Спортс"

Пропустили гол на контратаке, о чем предупреждали. Ну, а еще два — это пожар, который пытались погасить, но не получилось«, — сказал тренер “Сочи”.