Крикунов про 0:3 с «Торпедо»: «Сочи» нанес 37 бросков — где-то должны были пробить, но не хватило спортивной злости"

Пропустили гол на контратаке, о чем предупреждали. Ну, а еще два — это пожар, который пытались погасить, но не получилось«, — сказал тренер “Сочи”.
12:15
Амур
–
:
Сибирь
–
П1
2.14
X
4.11
П2
3.17
12:30
Адмирал
–
:
Шанхай Дрэгонс
–
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
16:30
Авангард
–
:
Салават Юлаев
–
П1
1.72
X
4.61
П2
4.30
17:00
Автомобилист
–
:
Трактор
–
П1
2.40
X
4.20
П2
2.65
Сочи
0
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2
Северсталь
2
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Лада
1
:
Локомотив
6
П1
X
П2