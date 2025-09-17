Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.10
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.31
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.61
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.23
X
4.80
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2

Овечкину исполнилось 40 лет. «Динамо» поздравило воспитанника клуба

Капитан «Вашингтона» отмечает день рождения 17 сентября.

Источник: Спортс"

По ходу карьеры российский нападающий провел за «Кэпиталс» 1491 матч и набрал 1623 (897+726) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф на счету Овечкина 147 (77+70) результативных действий за 161 игру.

Он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ («Морис Ришар Трофи»), трижды брал приз самому ценному игроку регулярки («Харт Трофи»), стал MVP плей-офф в 2018-м («Конн Смайт Трофи»), а также завоевал множество других личных и командных наград.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое сыграл 204 матча в чемпионатах России и Фонбет чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

"Юбилей Александра Овечкина! Величайшему хоккеисту XXI века исполняется 40 лет!

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, лучший снайпер в истории НХЛ, двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Поздравляем нашего легендарного воспитанника с юбилеем! «- сказано в сообщении “Динамо”.

Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку.

