Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.10
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
1
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
6.25
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.61
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.23
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.80
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
5
:
Спартак
6
П1
X
П2

Ротенберг поздравил Овечкина с 40-летием: «Лучший снайпер всех времен и пример для миллионов. Мы вместе работали на чемпионатах мира, много лет развиваем детский хоккей»

Капитан «Вашингтона» отмечает день рождения 17 сентября.

Источник: Спортс"

"С юбилеем, Ови!

Александр Овечкин — воспитанник великой школы московского «Динамо», подарившей хоккею целую плеяду талантов. Это хоккеист, который навсегда вписал свое имя в историю мирового хоккея.

Лучший снайпер всех времен, лидер и символ, пример для миллионов. Его яркая игра за сборную России, достижения в НХЛ и победы стали вдохновением для целого поколения хоккеистов и болельщиков.

Мы вместе работали на чемпионатах мира, а еще много лет плечом к плечу занимаемся развитием детского хоккея: проводим турниры, поддерживаем юных игроков, создаем систему, которая готовит новые поколения звезд.

Сегодня Александр — настоящий пример для каждого: как работать, как верить в себя и как добиваться цели. Желаю крепкого здоровья, энергии и новых побед. Уверен, впереди еще много рекордов и свершений.

С днем рождения, Саша! «- написал в соцсетях член совета директоров “Динамо” Роман Ротенберг.

Овечкину исполнилось 40 лет. «Динамо» поздравило воспитанника клуба.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше