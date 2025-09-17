Жена Овечкина выложила фото игрока с детьми и числом 40 из воздушных шаров. Сегодня капитан «Вашингтона» празднует юбилей

«Birthday morning (утро дня рождения — Спортс» «)», — написала в соцсетях жена российского хоккеиста Настасия Овечкина.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya.
Жена Овечкина поучаствовала в показе в рамках Московской недели моды.
В кадре также присутствуют воздушные шары, изображающие число 40. Сегодня капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.
