перерыв
Ак Барс
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
8.00
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
18.09
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Депутат Свищев о 40-летии Овечкина: «Пожелаем новых рекордов, чтобы закончил карьеру на пике, вернулся в Россию. В политике у него все получится, уверен»

17 сентября капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.

Источник: Спортс"

"У Овечкина важный юбилей. Для любого спортсмена 40 лет — серьезная дата. Но Александр обладает таким талантом и физической формой, что еще может радовать российских и мировых спортсменов.

Пожелаем ему много новых рекордов, чтобы не было травм. Чтобы он закончил карьеру на пике, а потом вернулся в Россию и передал свои знания и опыт российским мальчишкам и девчонкам.

Уверен, что и в политике у него все получится. У него есть уважение и огромная любовь. Желаем ему успехов и здоровья", — сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы.