Гатиятулин об 1:2 от «Нефтехимика»: «У “Ак Барса” непростой период. У соперников в два раза меньше моментов, но наказывают нас чуть ли не за каждую ошибку. От нас ждут по

— Проводили анализ прошлого сезона, где не было стабильности в предсезонке. На это уделили внимание, в чем мы можем прибавить. Думали, что наши наработки вернутся быстрее, но оказалось чуть не так. Понятно, что болельщики ждут от нас побед, мы это осознаем. У нас есть день до следующего матча. Все разберем, обсудим и подготовимся.