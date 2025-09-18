Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Алексей Заварухин о работе с братом в штабе «Автомобилиста»: «Это его инициатива, мы мечтали работать вместе. Какое давление может быть? Мы понимали, на что идем»

— Давайте поговорим о вашем назначении в тренерский штаб. Как появился вариант с «Автомобилистом»?

— Поступило предложение от главного тренера помочь в каких-то моментах. И я согласился.

— То есть это не инициатива руководства?

— Это инициатива главного тренера, который поставил задачу и нашел человека, который ее выполнит.

— Как быстро пришли к соглашению?

— Я всегда мечтал в детстве, вернее даже, когда были в разных командах, поиграть вместе с братом. Перешли на тренерскую работу. Николай Николаевич перешел чуть раньше, я — позже.

Тоже мечтали поработать вместе. Как говорится, «Газпром» — мечты сбываются«. Ну, в данном случае “УГМК — мечты сбываются”.

— Какая у вас будет роль в тренерском штабе?

— Я отвечаю за игру в большинстве.

— У вас с братом наверняка есть какие-то противоречия с точки зрения видения игры. Не возникает ли каких-то проблем из-за того, что вы раньше тоже работали главным тренером и, наверное, в такой роли теперь немного непривычно находиться после «Трактора»?

— Наоборот, столько дискуссий перерождается в правду. Я всегда говорю, что если помощник помогает главному тренеру, то последнее решение в любом случае за ним. Моя задача — помогать своими предложениями, где-то нужно что-то изменить или подсказать.

— Лично вам тяжелее работать помощником или главным?

— Я работал помощником, ничего страшного в этом нет. Главный тренер отвечает за все, а помощник — только за определенный фронт работы. С помощника как и с любого спрос. Главный тренер — это немножко другое.

— Очевидно, что на фоне результата прошлого сезона будет какая-то критика в адрес вашего тренерского тандема с братом. Вы готовы к такому вызову?

— От нашего результата зависит дальнейший фронт работы.

— Есть ли какое-то психологическое давление на фоне новой роли, где от вас многого ждут?

— Да нет, какое может быть давление? У меня только артериальное с утра.

— Допускаете ли вы, что ответственность за результат будет выше в связи с тем, что вам с братом оказали такое доверие?

— Конечно, в первую очередь. Но мы все прекрасно понимали, на что идем, — сказал помощник главного тренера «Автомобилиста».