Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Ландескуг о сезоне «Колорадо»: «Я пахал три года не ради того, чтобы просто быть частью команды. Цель — Кубок Стэнли, может, и не один»

Напомним, после победного для «Эвеланш» розыгрыша Кубка Стэнли-2022 Ландескуг пропустил 2 полных года и большую часть сезона-2024/25 из-за травмы колена.

В прошлом плей-офф 32-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 5 матчах серии первого раунда против «Далласа» (3−4).

"Мы пока не до конца понимаем, как будет выглядеть управление нагрузкой на протяжении 82 матчей регулярного сезона плюс плей-офф. Это то, над чем мы будем работать по ходу чемпионата.

Но я ожидаю, что буду чувствовать себя хорошо, ожидаю, что буду играть — и играть много. Поэтому восстановление и вся работа за пределами льда будут иметь ключевое значение, как и всегда.

Я пахал три года не ради того, чтобы просто быть частью команды. Конечная цель — выиграть еще один Кубок Стэнли. А, возможно, и не один.

Вот ради чего мы здесь, вот ради чего мы продолжаем идти вперед. Мы хотим побеждать и повесить еще одно чемпионское знамя под своды арены", — сказал Габриэль Ландескуг.