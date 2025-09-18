Вячеслав Козлов о слухах про отставку Кудашова: «Неприятно, надо спокойно относиться. Все в руках хоккеистов “Динамо”, надо делать результат без раскачки»

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» отправит Алексея Кудашова в отставку через 5 матчей, если он не улучшит результаты.
— Сколько времени «Динамо» потребуется для того, чтобы команда вылезла из ямы?
— Времени нет. Все в руках хоккеистов. Надо делать результат без раскачки уже в предстоящих матчах.
— В последнее время было в СМИ много информации о судьбе Алексея Кудашова. Как вы реагировали на такие новости?
— Это неприятно, но это часть хоккейного бизнеса. К этому надо относиться спокойно, — сказал помощник главного тренера «Динамо».