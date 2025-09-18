Ричмонд
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
Вячеслав Козлов о слухах про отставку Кудашова: «Неприятно, надо спокойно относиться. Все в руках хоккеистов “Динамо”, надо делать результат без раскачки»

У бело-голубых только 1 победа в 5 матчах сезона, клуба набрал 3 очка и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» отправит Алексея Кудашова в отставку через 5 матчей, если он не улучшит результаты.

— Сколько времени «Динамо» потребуется для того, чтобы команда вылезла из ямы?

— Времени нет. Все в руках хоккеистов. Надо делать результат без раскачки уже в предстоящих матчах.

— В последнее время было в СМИ много информации о судьбе Алексея Кудашова. Как вы реагировали на такие новости?

— Это неприятно, но это часть хоккейного бизнеса. К этому надо относиться спокойно, — сказал помощник главного тренера «Динамо».