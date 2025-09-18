Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2

«Юта» выставит Ингрэма на драфт отказов. Вратарь прошел программу помощи игрокам НХЛ после смерти матери и был допущен к матчам

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг сообщил в среду, что 28-летний вратарь не примет участия в тренировочном лагере команды.

Источник: Спортс"

Напомним, Ингрэм ранее был допущен НХЛ и Ассоциацией игроков к командным тренировкам и матчам.

Канадец попал в программу помощи в марте 2025 года на фоне смерти матери. Ранее он уже проходил программу в 2021-м из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

"В какой-то момент мы выставим его на драфт отказов, и через эту процедуру он либо получит шанс сыграть за другую команду НХЛ, либо отправится в клуб АХЛ.

Но в любом случае он будет играть, и это главное, чему мы рады", — сказал Билл Армстронг.

В прошлом сезоне Ингрэм провел 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.