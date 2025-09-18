Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

«Чикаго» продлил Кайзера на 2 года с кэпхитом 1,7 млн долларов. Защитник — один из 4 игроков команды, оставшихся не в минусе в прошлом сезоне

23-летний защитник был в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне американец провел 57 игр за «Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (4+4) очков при нейтральной полезности, 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:07.

Также на счету игрока 93 заблокированных броска и 54 силовых приема.

Всего в регулярках лиги у Кайзера 98 игр и 18 (4+14) баллов при полезности «минус 4».

Отметим, что Уайетт является одним из четырех игроков команды, завершивших прошлый сезон не в минусе по полезности. Также в списке форварды Илья Михеев (80 игр, «+4») и Сэм Ринзель (9 игр, «+1»), защитник Райан Грин (2 игры, «0»).