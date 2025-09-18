Маршанд о том, что он, Беннетт и Экблад остались во «Флориде»: «Если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы. То, что его нет — наше преимущество»

Все три игрока могли выйти на рынок свободных агентов, но в итоге остались в составе клуба, выигравшего два Кубка Стэнли подряд.
В штате Флорида не взимается местный подоходный налог.
«Давайте называть вещи своими именами. Если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы, вероятно. То, что мы находимся в штате, где налог не взимается, это преимущество нашего клуба. И мы смогли его использовать и заставить работать», — сказал Маршанд.
НХЛ и Ассоциация игроков не заложили в новое коллективное соглашение какие-либо способы выравнивания налогового неравенства.
Профсоюз игроков НХЛ не считает, что разница в местных налогах влияет на ситуацию в лиге. У клубов с 0% 8 выходов в финал Кубка Стэнли с 2020 года.