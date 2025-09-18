Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Маршанд о том, что он, Беннетт и Экблад остались во «Флориде»: «Если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы. То, что его нет — наше преимущество»

«Пантерс» сумели подписать новые контракты с защитником Аароном Экбладом (8 лет, кэпхит 6,1 миллиона долларов), форвардами Сэмом Беннеттом (8 лет, 8 млн) и Маршандом (6 лет, 5,25 млн).

Все три игрока могли выйти на рынок свободных агентов, но в итоге остались в составе клуба, выигравшего два Кубка Стэнли подряд.

В штате Флорида не взимается местный подоходный налог.

«Давайте называть вещи своими именами. Если бы в штате был налог, то двое из нас ушли бы, вероятно. То, что мы находимся в штате, где налог не взимается, это преимущество нашего клуба. И мы смогли его использовать и заставить работать», — сказал Маршанд.

НХЛ и Ассоциация игроков не заложили в новое коллективное соглашение какие-либо способы выравнивания налогового неравенства.

Генменеджер «Далласа» о налоговом неравенстве: «Свои плюсы есть у всех городов. Но на первом месте стоит успешность клуба. В ту же “Флориду” долго никто не хотел ехать».

НХЛ не будет касаться темы налогового неравенства в новом коллективном соглашении, сообщил Дэйли: «Дисбаланс всегда существовал».

Профсоюз игроков НХЛ не считает, что разница в местных налогах влияет на ситуацию в лиге. У клубов с 0% 8 выходов в финал Кубка Стэнли с 2020 года.