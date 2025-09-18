Рябыкин о матче «Локомотива» против ЦСКА Никитина: «Нерядовая игра, особенно для штаба армейцев, наверное. У них пока поинтереснее расписание, есть время для тренировок»

— Наш штаб смотрит на эту игру немного с другой стороны — самый именитый клуб в истории нашего хоккея ЦСКА выходит на «Локомотив», действующего чемпиона.
Безусловно, игра нерядовая, особенно, наверное, для ЦСКА и штаба армейской команды. Плюс, понятно, что настрой на чемпиона у любого соперника особый. В выигрыше здесь только болельщики — их ждет отличный хоккей.
— Понятно, в чем специфика этой встречи для Никитина и Ко. А в чем специфика для штаба Боба Хартли?
— У нас идет интересная гостевая серия, встреча с ЦСКА приходится на последнюю, четвертую, встречу нашего турне. Значит, смоделировать на льду игру против ЦСКА не получится, ведь сейчас основное время уходит не на тренировки, а на переезды и восстановление. Получается, именно в этом специфика нашей подготовки.
— ЦСКА, наоборот, готовится на домашней серии — это большой плюс для армейцев?
— Наверное, у армейцев Москвы на данном этапе чуть поинтереснее расписание, нет переездов, есть немного времени потренироваться.
Но это вечный спор оптимиста и пессимиста. В эмоциональном плане мы, наоборот, на победе — уверенно сыграли в Тольятти, тогда как ЦСКА в последнем матче отпустил «Спартак» со счета 5:2. Неожиданный поворот! — сказал тренер «Локомотива».