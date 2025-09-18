Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2

Гатиятулин о проблемах «Ак Барса»: «У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться в ситуации. Мы понимаем, что нужно делать. Вспоминаю Брагина и МЧМ-2015»

В 5 матчах на старте сезона FONBET КХЛ казанцы набрали 3 очка и занимают предпоследнее место в Восточной конференции.

Источник: Спортс"

— Может ли нынешняя непростая ситуация привести к смене состава или тренерского штаба?

— У нас есть глубина среди защитников. Мы разбираем матчи, физическое состояние игроков и принимаем решения. Что касается штаба, то у нас опытный тренерский штаб, который проходил через разное. Мы понимаем, что нужно делать и будем работать в этом направлении.

— Это самый сложный момент в вашей карьере?

— Я вспомню 2015 год, МЧМ, я был в штабе Валерия Брагина. Начали тяжело, по буллитам обыграли Данию. У нас был групповой этап, мы проиграли на групповом этапе Швеции и Чехии. Впереди был матч с США, которые котировались сильнее канадцев. Мне тогда и 40 лет не было — была нервозность.

Видел, как спокоен был Валерий Николаевич. Мы тогда дошли до финала, нам не хватило одной шайбы (сборная России уступила Канаде со счетом 4:5 — Спортс). На групповом этапе команда должна была через это пройти, чтобы стать сильнее. Конечно, КХЛ и молодкжный чемпионат мира это разные уровни, но вы понимаете о чем я говорю.

— Нет ли похожей истории в ситуацией с «Трактором», когда команда не вышла в плей-офф?

— У меня был и другой опыт, когда команда тяжело входила в сезон. Потом мы неплохо выступили и дошли до финала конференции. У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться в ситуации, — сказал главный тренер «Ак Барса».