Гатиятулин о проблемах «Ак Барса»: «У меня и помощников достаточно опыта, чтобы разобраться в ситуации. Мы понимаем, что нужно делать. Вспоминаю Брагина и МЧМ-2015»

Видел, как спокоен был Валерий Николаевич. Мы тогда дошли до финала, нам не хватило одной шайбы (сборная России уступила Канаде со счетом 4:5 — Спортс). На групповом этапе команда должна была через это пройти, чтобы стать сильнее. Конечно, КХЛ и молодкжный чемпионат мира это разные уровни, но вы понимаете о чем я говорю.