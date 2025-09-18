Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
6.41
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Монсон о будущем Овечкина: «Александр мог бы быть избран в Госдуму, но его страсть — спорт. Он должен стать послом хоккея. Это икона и настоящий патриот России»

Капитану «Вашингтона» и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

Источник: Спортс"

"Думаю, Александру следует продолжать заниматься спортом. Он икона, один из величайших игроков всех времен, лучший снайпер в истории НХЛ и настоящий патриот России.

Он всегда поддерживал Россию, даже во время санкций и конфликта на Украине, когда многие люди, многие правительства на Западе смотрели на Россию свысока. Овечкин должен использовать статус одного из величайших хоккеистов, чтобы стать послом хоккея, послом спорта.

Конечно, Александр после завершения карьеры мог бы быть избран в Госдуму, но его страсть — спорт. Если он останется в спорте, это будет величайший вклад в популяризацию хоккея в России. Это заинтересовало бы многих молодых людей еще больше заниматься этим видом спорта", — сказал экс-боец ММА, являющийся гражданином РФ.

«Даже в Африке знают, кто это». Как поздравляют Овечкина с юбилеем.