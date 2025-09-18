Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.20
П2
6.13
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.24
П2
2.64
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.10
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»

В 5 матчах на старте сезона FONBET КХЛ казанцы набрали 3 очка и занимают предпоследнее место в Восточной конференции.

Источник: Спортс"

Вчера клуб уступил дома «Нефтехимику» (1:2).

— Какие эмоции от игры?

— Очень плохие. Поражение.

— Есть мысли, что не дожали соперника и могли забить?

— Два удаления в третьем периоде привели к голам. Надо стараться держать себя в руках и не удаляться, созидать в атаке и больше реализовывать. Конечно, в концовке были моменты, но уже нет смысла про них говорить, мы проиграли матч.

— Почему у команды не получается побеждать?

— Дело в нас, в тех, кто выходит на лед. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топовые игроки. Например, Дмитрий Яшкин — лучший игрок на пятаке в лиге. Нужно просто бросать ему, чтобы он там работал, тогда голы придут.

— Эмоционально опустошены после трех поражений подряд?

— Да, неприятно, что мы так неудачно стартанули. Но еще весь сезон впереди, мы постараемся перестроиться и выйти из этой неприятной ситуации, — сказал защитник «Ак Барса».