Лямкин о поражениях «Ак Барса»: «Неприятно, что так неудачно стартанули. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топ-игроки, например, Яшкин»

Вчера клуб уступил дома «Нефтехимику» (1:2).
— Какие эмоции от игры?
— Очень плохие. Поражение.
— Есть мысли, что не дожали соперника и могли забить?
— Два удаления в третьем периоде привели к голам. Надо стараться держать себя в руках и не удаляться, созидать в атаке и больше реализовывать. Конечно, в концовке были моменты, но уже нет смысла про них говорить, мы проиграли матч.
— Почему у команды не получается побеждать?
— Дело в нас, в тех, кто выходит на лед. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топовые игроки. Например, Дмитрий Яшкин — лучший игрок на пятаке в лиге. Нужно просто бросать ему, чтобы он там работал, тогда голы придут.
— Эмоционально опустошены после трех поражений подряд?
— Да, неприятно, что мы так неудачно стартанули. Но еще весь сезон впереди, мы постараемся перестроиться и выйти из этой неприятной ситуации, — сказал защитник «Ак Барса».