Губерниев о 40-летии Овечкина: «Саша прекрасен. Сейчас в паспорт заглядывать не нужно, особенно таким выдающимся спортсменам. Он еще несколько сезонов может сильно отыграть»

Капитану «Вашингтона» и рекорсдмену НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах 17 сентября исполнилось 40 лет.

Источник: Спортс"

— Желаю Александру бесконечного здоровья, бодрости духа, уверенности в себе, семейного счастья. Чтобы дети были здоровы, чтобы любимая супруга была рядом. А все остальное он сделает сам.

— В новом сезоне ждете от него новых голевых подвигов?

— Без всякого сомнения, он в порядке в полном. Сейчас вообще в паспорт заглядывать не нужно, особенно таким выдающимся спортсменам.

Он еще несколько сезонов может сильно отыграть. Вопрос — где? У него последний год контратака в «Вашингтоне». А то, что он будет в порядке, я не сомневаюсь. Саша прекрасен.

Мы виделись с ним на Кубке Овечкина. Он всегда был умницей и сейчас помудрел, становится зрелым, — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.