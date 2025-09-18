Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
4.24
X
4.40
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
3
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
19.09
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
19.09
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.05
П2
4.71

Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»

Срок действующего соглашения 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: Sports

"Я много думал об этом, почти все лето. Понимаю, что это, может быть, последний сезон, может быть, будет еще два года. Мне нужно просто получать удовольствие от игры.

Поскольку я играю всю свою жизнь, почему бы просто не поиграть еще два года?

Гораздо лучше, когда команда выигрывает. Последние три сезона мы не попадали в плей-офф, это ужасное чувство. Если я, Сид и Тангер сыграем вместе, еще один раз сыграем в плей-офф — кто знает, выиграем мы, проиграем, просто сыграем вместе еще один раз в плей-офф — мне это нравится.

Думаю, нужно просто начать первую игру. Просто поиграть ради удовольствия, постараться помочь молодым ребятам, потому что неизвестно, сколько лет осталось.

Я разговариваю с ребятами, которые уже завершили карьеры, они все еще скучают по хоккею. У них еще остались хорошие воспоминания.

Я мог бы завершить карьеру сейчас, но я все еще чувствую, что могу играть. Я все еще чувствую, что голоден. Я все еще хочу забивать голы. Хочу помогать команде победить. То же самое с Сидом. Нужно просто наслаждаться каждым днем, — сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.