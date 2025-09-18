Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде»

Гораздо лучше, когда команда выигрывает. Последние три сезона мы не попадали в плей-офф, это ужасное чувство. Если я, Сид и Тангер сыграем вместе, еще один раз сыграем в плей-офф — кто знает, выиграем мы, проиграем, просто сыграем вместе еще один раз в плей-офф — мне это нравится.