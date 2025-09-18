Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Торпедо
3
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.50
П2
1.19
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
5
:
Барыс
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
49.00
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.75
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
19.09
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.06
Хоккей. КХЛ
19.09
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.05
П2
4.71

Евгений Малкин: «Люблю пиво, выпиваю пару бутылок. Когда играем дома, любим посидеть в раздевалке. Обсуждаем игру, иногда смотрим матч какой-нибудь команды Запада»

"Я не большой фанат куда-то ходить каждый день, понимаете? Вот, например, сегодня была отличная тренировка, заказ еды на дом, а после я отдыхаю весь день. Ко мне приезжает массажист. Ты сосредоточен на хоккее, а после игр — восстанавливаешься.

Источник: Спортс"

Я люблю пиво. Выпиваю пару бутылок, это точно. Но, если мы играем дома, нам нравится посидеть немного в раздевалке. Обсуждаем игру, иногда смотрим один период матча какой-нибудь команды с Запада«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Также форвард рассказал, что после матчей у него бывают проблемы со сном, особенно если он недоволен своей игрой. Поэтому в его распорядке много дневного сна — и перед матчами, и после тренировок.

Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде».

Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь».