Евгений Малкин: «Люблю пиво, выпиваю пару бутылок. Когда играем дома, любим посидеть в раздевалке. Обсуждаем игру, иногда смотрим матч какой-нибудь команды Запада»

Я люблю пиво. Выпиваю пару бутылок, это точно. Но, если мы играем дома, нам нравится посидеть немного в раздевалке. Обсуждаем игру, иногда смотрим один период матча какой-нибудь команды с Запада«, — сказал нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин.
Также форвард рассказал, что после матчей у него бывают проблемы со сном, особенно если он недоволен своей игрой. Поэтому в его распорядке много дневного сна — и перед матчами, и после тренировок.
Малкин о будущем: «Почему бы не поиграть еще 2 года? Я мог бы завершить карьеру сейчас, но все еще чувствую, что могу играть, я голоден, хочу забивать голы, помогать команде».
Кросби о том, как можно отпраздновать победу: «Выпить холодного пива, если не нужно играть следующим вечером. Оно приятно на вкус, когда выигрываешь».