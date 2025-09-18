Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики

Сегодня стало известно, что Овечкин досрочно завершил тренировку из-за повреждения нижней части тела.
«По словам Спенсера Карбери, травма Александра Овечкина не вызывает серьезных опасений. По его словам, то, что капитан “Вашингтона” покинул тренировку, носило скорее профилактический характер. Повреждение нижней части тела, статус “со дня на день”, — написала Сэмми Сильбер.
